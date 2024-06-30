Чинив домашнє насильство над дружиною – киянину повідомили про підозру

Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність чоловік продовжував протиправні дії відносно дружини. За скоєне правопорушнику загрожує двох років ув’язнення.

Жителька Шевченківського району міста Києва неодноразово зверталася до поліції зі скаргами на приниження та погрози застосуванням фізичної сили з боку цивільного чоловіка.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Анастасія Футоряніна, поліцейські проводили з правопорушником профілактичні бесіди, попереджали про кримінальну відповідальність: «На кривдника складали протоколи за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства та рішеннями Шевченківського районного суду м. Києва його було визнано винним. У подальшому, за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство».

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні домашнього насильства, тобто умисному систематичному вчиненні психологічного насильства щодо особи, з якою обвинувачений перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. За це правопорушення чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва