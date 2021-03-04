Cімох членів злочинної організації судитимуть за постачання наркотиків у колонії (фото)

Кіровоградська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та шести членів злочинної групи за фактом поставки наркотичних засобів у ДУ «Кропивницька виправна колонія №6» (ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307, ч. 2,5 ст. 255 КК України).

За даними слідства, наркобізнес організував так званий «смотрящий» за спецустановою, залучивши інших засуджених та мешканців області. Кожен із учасників злочинної організації відповідав за доставку визначеної групи наркотиків — канабісу, метадону, марихуани, які вони отримували від своїх знайомих, що перебували на волі.

«Товар» потрапляв на територію колонії шляхом «перекидів» через паркан, або через передачі. На території виправного закладу пакунок забирали ув’язнені, після чого передавали його «смотрящему». Зазвичай, вага пакунку становила 600-700 г. За один перекид в колонію потрапляло 10-15 пакунків. Під час чергової спроби передачі наркотичного засобу на територію спецустанови, двох осіб було затримано.

У ході проведених обшуків у фігурантів справи виявлено та вилучено психотропну речовину «метадон» загальною вагою близько 50 гр, наркотичний засіб канабіс вагою близько 500 гр, шприци, мобільні телефони, банківські карти, грошові кошти та чорнові записи злочинної діяльності.

Діяльність групи припинено завдяки спільній роботі прокуратури, Управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області ДСР Нацполліції, Управління СБУ в області, слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури