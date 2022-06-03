Cлужбовиця Одеської міськради «взяла» за не створення препон малому бізнесу

За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури затримано головного спеціаліста одного з управлінь Одеської міськради під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, затримана вимагала 74 тис грн хабара у місцевої підприємці за вирішення питання про укладення договору оренди ділянки, на якому розташований продовольчий магазин. Зокрема, службовиця обіцяла не створювати штучних перешкод та прискорити одержання дозвільної документації.

Суму хабара жінка розраховувала відповідно до квадратури МАФів.

Правоохоронці затримали працівницю міськради «на гарячому» одразу після одержання другої частини неправомірних коштів.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури