СБУ проводить перевірку у соборі УПЦ МП у Житомирській області

Служба безпеки України проводить перевірку в одному із соборів УПЦ (МП) у Житомирській області. Йдеться про Свято-Миколаївський храм у Радомишлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

“СБУ продовжує проводити безпекові заходи в фсбшних філіях УПЦ (МП). Сьогодні перевірка відбувається у Свято-Миколаївському соборі у Радомишлі, який раніше належав проросійській церкві”, – розповіло джерело.

Як стало відомо РБК-Україна, за цей “опечатаний”, юридично нічийний храм наразі судиться УПЦ (МП).

“У прокремлівських агентів у рясах агонія – вони намагаються оскаржити позицію місцевої церковної громади щодо передачі споруди ПЦУ. До того вони намагалися “відбити” храм у парафіян провокаціями”, – цитує видання слова джерела.