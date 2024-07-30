Cмертельна ДТП «під кайфом» та без прав: в Ужгороді водія засудили до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурора Ужгородської окружної прокуратури 23-річного місцевого жителя засудили до 8 років позбавлення волі за порушення правил безпеки дорожнього руху у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Водночас Ужгородський міськрайонний суд ухвалив рішення позбавити чоловіка права керувати транспортними засобами на 10 років і зобов’язав його виплатити родині потерпілого 200 тис. грн моральної шкоди за цивільним позовом.

Йдеться про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на вул. Гагаріна в обласному центрі в жовтні 2022 року. У ході слідства встановлено, що обвинувачений на автомобілі «Skoda Fabia» здійснив наїзд на чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. При цьому водій навіть не намагався зупинити авто, аби уникнути зіткнення.

Чоловік перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння та без водійського посвідчення, адже був позбавлений права керувати автомобілем. З початку 2021 року і до дня вчинення ДТП на нього складено більше 20 протоколів за адміністративні правопорушення, з яких 7 – саме за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Заявляв, що після аварії намагався надати потерпілому допомогу, однак від отриманих травм останній помер у кареті швидкої допомоги.

Набрання вироком законної сили очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури