CNN виявило ще відео, де рашисти жорстоко страчують українських військових

Стало відомо про ще одне відео, на якому рашисти жорстоко страчують українських військових.

Як пише CNN, минулого тижня в соцмережах з’явилося два відео, на яких видно, як припускають, обезголовлення українських солдатів. Одне з них, можливо, було знято нещодавно, а інше — судячи з кількості листя на землі — виглядає так, ніби його було зроблено влітку.

Відео було розміщено в проросійській соціальній мережі 8 квітня. Імовірно, воно було знято російськими найманцями чвк “вагнера”, де показують, як припускають, обезголовлені трупи двох українських солдатів, що лежать на землі поруч зі знищеною військовою машиною.

У мертвих солдатів, як припускають, також були відрізані руки.

Російські соцмережі пишуть, що відео було знято недалеко від Бахмута на сході України. Саме відео CNN не публікує. // УНН