Ґвалтівника, який напав на 20-річну дівчину в луцькому парку, взято під варту

За згвалтування йому загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 5 років. Кримінальне провадження відкрито за ст. 152 ККУ. Поліцейські встановили особу нападника буквально за кілька годин.

Повідомлення про те, що невідома особа напала на дівчину в парку на проспекті Відродження, надійшло в поліцію 19 вересня, близько 2-ї години ночі.

Потерпіла розповіла, що приблизно годину тому поверталась з роботи та рухалась по звичному маршруту повз лікарню, через парк. В якийсь момент на неї напав позаду невідомий чоловік, почав душити та погрожувати, а потім зґвалтував дівчину.

Уже через кілька годин оперативники мали приблизний опис зловмисника: це чоловік віком 25-27 років, який був одягнений у темні джинси та куртку з капюшоном. Працівників управління карного розшуку ГУНП в області та кримінальної поліції Луцького відділу поліції одразу орієнтували на виявлення та затримання підозрюваного.

Опитавши очевидців, перевіривши відео з камер спостереження, провівши інші розшукові заходи, вже вдень працівники карного розшуку встановили особу зловмисника: ним виявився 25-річний лучанин, який уже мав проблеми з законом через крадіжки, грабежі, розбої.

Нині він затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області