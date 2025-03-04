Cпівробітниця Інституту нейрохірургії відбулася штрафом за $8 тисяч хабаря

Суд визнав винною у зловживанні впливом виконуючу обовʼязки завідувача консультативного поліклінічного відділення держустанови «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України».

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 21 лютого.

31 січня 2024 року посадовиця одержала неправомірну вигоду за вплив на працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Святошинського району міста Києва, КНП «Київський міський психоневрологічний диспансер № 4» та ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова».

Чоловік проходив медичний огляд у лікарів, які виписували йому довідки з необхідним діагнозом, на підставі яких обвинувачена обіцяла вплинути на співробітників Київського міського центру медико-соціальної експертизи, щоб ті погодили йому другу групу інвалідності. Обвинувачена супроводжувала «клієнта» по лікарях. У вироку зазначається, що в лікаря-невролога він пройшов формальний медогляд.

Наприкінці обвинувачена видала чоловікові висновок лікаря ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова» з діагнозом про стан здоровʼя, котрий необхідний для групи інвалідності. Після цього вона отримала 8 тисяч доларів.

У суді жінка визнала вину. Пояснила, що громадянин звертався до неї як до лікаря. На початку грудня 2023 року запитав у неї, чи є можливість зробити йому консультативні висновки для отримання інвалідності, на що вона погодилась. Після цього допомогла йому з документами для оформлення інвалідності ІІ групи, за що отримала гроші. Ствердждує, що пішла на злочин у звʼязку зі скрутним матеріальним становищем, через хворобу матері та необхідність оплати її лікування. У вчиненому щиро розкаюється.

Суд призначив покарання у виді 51 тисячі гривень штрафу.