Cудитимуть буковинця, який убив дружину в присутності трьох дітей

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно буковинця, який вбив свою дружину (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, наприкінці січня цього року, 40-річний житель села Вали Вижницького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, наніс своїй дружині не менше 9 ножових поранень. Убивав дружину у присутності трьох малолітніх дітей (2011, 2015 та 2021 років народження).

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура