У Рівному «газовик» обікрав пенсіонера

У Рівному вчора, 22 жовтня, невідомий чоловік представився працівником газової служби та обікрав пенсіонера.

Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Рівненської області.

За інформацією постраждалого, до його квартири прийшов невідомий, щоб перевірити лічильник та батареї. Зловмисник був одягнений у одяг чорного кольору. Він попросив 71-річного пенсіонера показати документи. Поки ошуканий власник квартири ходив по пенсійне посвідчення, «газовик» забрав сумку з майже 10 тисячами гривень з кухні.

Потім крадій перевірив батареї і пішов. Потерпілий чоловік розповідає, що зникло також посвідчення пенсіонера.

Особу злодія встановлюють. // rivne.media