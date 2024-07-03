Cудитимуть чотирьох учасників бійки на Хрещатику на День Києва

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох громадян Туреччини та громадянина України, обвинувачених у груповому хуліганстві (ч. 2 ст. 296 КК України).

Встановлено, що 26 травня 2024 року, під час святкування Дня Києва, в центрі столиці на Хрещатику, у трьох громадян Туреччини стався словесний конфлікт з громадянином України.

Усі учасники конфлікту були нетверезими, тож словесна перепалка перетворилася на масову бійку у центрі міста.

До бійки долучились інші чоловіки, які почали наносити обопільні удари громадянам Туреччини. Встановлено, що іноземці перебувають в Україні як туристи.

Досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає покарання строком до 4 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура