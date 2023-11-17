«Заробляв» на видачі тіл померлих: судитимуть лікаря патологоанатома з Олександрії

Прокурори затвердили та скерували до суду обвинувальний акт стосовно завідувача патологоанатомічного відділення за вимагання грошових коштів у родичів померлих по суті за безкоштовні послуги.

За даними слідства, завідувач патологоанатомічного відділення міської лікарні м.Олександрії, разом з медичною сестрою установи, за «винагороду» готували та видавали тіла померлих осіб їхнім родичам.

Родичі ж під час вирішення питань, пов’язаних із організацією поховань, перебували у подавленому психологічному стані, і не вступали у конфлікти із установами, які задіяні у процесі зберігання трупу та його поховання.

Зокрема, фігуранти справи вимагали та отримували неправомірну вигоду за видачу лікарського свідоцтва про смерть, прискорення розтину, підготовку тіл до поховання, які є безкоштовними у закладі. Додатково ще пропонували не передбачені послуги перукаря, косметолога та бальзамування. Таку «роботу» оцінювали від 2 до 5 тис гривень.

Слідством задокументовано 13 епізодів злочинної діяльності.

Медику наразі інкримінують ч.1,3 ст. 368 КК України. Санкцією статті передбачено до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура