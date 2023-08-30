Cудитимуть двох осіб, які під час блекауту ошукали 19 громадян на продажі генераторів

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох раніше судимих чоловіків за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що восени 2022 року під час блекаутів, викликаних масштабними ракетними обстрілами по енергетичній інфраструктурі столиці, двоє зловмисників розробили схему ошукування людей.



Чоловіки розміщували в інтернеті неправдиві оголошення про продаж генераторів та інших супутніх товарів без наміру їх продавати. Отримавши від громадян передоплату у розмірі від 1, 5 до 4 тис. грн зловмисники зникали.

Органом досудового розслідування встановлено 19 потерпілих, яким завдано збитків на загальну суму майже 60 тис. гривень.

На даний час обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

За вчинене чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури