Незаконна приватизація землі Національного парку «Королівські Бескиди» – судитимуть землевпорядника

За процесуального керівництва Самбірської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно спеціаліста-землевпорядника за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, у вересні 2021 року службовець однієї із сільських рад району погодив документи, що стали підставою передачі у приватну власність земельної ділянки для ведення сільського господарства.

Зокрема землевпорядник неналежно поставився до виконання своїх обов’язків та не перевірив розташування цих ділянок. Останні фактично перебувають в межах земель лісового фонду та належать до природного заповідника Національного природного парку «Королівські Бескиди». І на них відповідно поширюються обмеження щодо відчуження.

Таким чином із постійного користування Національного парку неправомірно вибули землі загальною площею 2 га.

Внаслідок службової недбалості обвинуваченого територіальній громаді завдано збитків на суму понад 1 млн грн.

Під час досудового розслідування земельні ділянки повернули в державну власність.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури