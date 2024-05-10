На Львівщині взяли під варту зловмисника, підозрюваного у вбивстві знайомого

Під час побутового конфлікту підозрюваний жорстоко побив жертву дерев’яною палицею та стільцем, спричинивши смертельні травми та втік з місця події. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Повідомлення про тіло чоловіка без ознак життя та з ознаками насильницької смерті, виявлене у житловому будинку в одному з сіл Львівського району, надійшло у поліцію 7 травня.

На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 62-річний чоловік, який тимчасово проживав у будинку. На його тілі були виявлені чисельні травми, зокрема, у ділянці голови, які й спричинили смерть.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження загиблому наніс його знайомий, місцевий мешканець віком 54 роки. 4 травня під час розпивання спиртного між чоловіками виник конфлікт, в ході якого молодший завдав старшому ударів по голові дерев’яною палицею та стільцем, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження та втік. Від отриманих травм потерпілий помер, а за кілька днів його тіло виявив сусід.

Поліцейські встановили місце перебування зловмисника, який ховався у сусідньому селі. Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Пустомитівської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває, за рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області