Посадовиці повідомлено про підозру за більше ₴400 тис. збитків

За процесуального керівництва Ізюмської місцевої прокуратури повідомлено про підозру одній з керівників виконавчого органу Куп’янської міської ради за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

За інформацією заступника керівника Ізюмської місцевої прокуратури Дениса Коновалюка, встановлено, що зазначена посадовиця вступила в змову з іншими особами з метою заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції котельні в м. Куп’янськ.

Зазначена особа отримала підроблену кошторисну документацію з технічного переоснащення котельні за завідомо завищеними цінами на технічне обладнання та підписала її. В результаті загальна вартість будівництва зросла на суму майже 2 млн грн.

Внаслідок неправомірних дій фігурантки на розрахунковий рахунок підприємства-підрядника надлишково перераховано понад 400 тис. грн. бюджетних коштів, які отримані за рахунок субвенції Харківської обласної державної адміністрації. Відповідно, завдано матеріальну шкоду бюджету на вказану суму.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші посадовці, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також перевіряються обставини щодо їх причетності до скоєння низки інших службових злочинів під час проведення державних закупівель.

Досудове розслідування здійснює СУ ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — УСБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Харківської області