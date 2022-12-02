На Вінниччині судитимуть попа, який побив «колегу» іншої конфесії

В липня цього року в с. Яланець Томашпільської громади 72-річний обвинувачений, під час траурного мітингу спровокував словесний конфлікт зі священнослужителем іншої конфесії та завдав йому тілесних ушкоджень.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровані до суду. Дії обвинуваченого підпадають під ознаки злочину передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Санкція статті передбачає покарання – штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Відділ комунікації поліції Вінницької області