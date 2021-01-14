$100 тис. за сприяння у поверненні арештованого майна – судитимуть колишнього нардепа та його спільника

Офісом Генерального прокурора до Печерського районного суду міста Києва скеровано обвинувальний акт щодо двох мешканців Києва за фактами шахрайства та підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора