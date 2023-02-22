Мешканка Куп’янська допомагала окупантам будувати систему документообігу

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області викрито чергову шанувальницю «руського миру», яка не словом, а ділом виявила свою прихильність окупантам. Нею виявилась 32-річна мешканка Куп’янська — їй заочно повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, під час окупації Куп’янська, у червні минулого року, підозрювана за власним бажанням обійняла посаду «исполняющей обязанности главного специалиста отдела делопроизводства», створеного так званою «Временной гражданской администрацией Харьковской области».

До обов’язків колаборантки входили реєстрація кореспонденції, а також завірення та розподіл документів, виданих «посадовцями» окупаційної адміністрації.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в розшук.

Дізнання проводять дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Харківська обласна прокуратура