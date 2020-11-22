В полиции раскрыли подробности вероятного убийства женщины в столичном парке (видео)

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружили.

Правоохранители прокомментировали информацию о вероятном убийстве женщины, тело которой сегодня было обнаружено в уборной в столичном Голосеевском парке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Об обнаружении женщины без признаков жизни в заброшенном здании правоохранителям сообщила прохожая. На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа полиции.

«По предварительному осмотру судебно-медицинского эксперта, следов насильственной смерти на теле женщины не обнаружено», — заявили в полиции.

Умершей оказалась уроженка Полтавщины 1974 года рождения, которая не имела места постоянного проживания в Киеве. На месте был проведен ряд следственных действий, окончательную причину смерти установит экспертиза.

Сейчас проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

Ранее сегодня СМИ сообщали, что вблизи ресторана в Голосеевском парке Киева нашли мертвую полураздетую девушку. Тело нашли в уборной. Сообщалось, что по предварительным данным, девушку задушили. // УНИАН