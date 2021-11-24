Розмитнення ліхтариків як військових товарів – за недбалість судитимуть трьох митників

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальні акти стосовно трьох державних інспекторів одного з митних постів Держмитслужби за фактом службової недбалості (ст. 367 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2018-2020 роках митники розмитнювали товари загального вжитку – ліхтарики, які завозилися з-за кордону, як товари військового призначення. У такий спосіб імпортер уникнув сплати ввізного мита та податку на додану вартість, оскільки товари військового призначення не підлягають оподаткуванню.

Обвинувачені не перевірили код класифікації товарів і розмитнювали товари за кодом, що не відповідає визначальним товарним характеристикам Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Такими діями держбюджету завдано понад 7 млн грн збитків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням ДБР за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора