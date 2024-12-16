У Запоріжжі поліцейські затримали жінку, яка кинула в людей гранату

Перебуваючи в міському кафе, 38-річна жителька іншої області поводилася зухвало та конфліктувала з відвідувачами. Після зауважень вона кинула в людей гранату. Правопорушницю затримали. За скоєне їй загрожує до семи років ув’язнення.

15 грудня о 13:00 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького райуправлінняполіції зателефонував містянин та повідомив про конфлікт у закладі відпочинку. Заявник розповів, що відвідувачка кафе чіплялася до інших гостей, а потім кинула під їхній стіл гранату.

На місці події працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, вибухотехніки, патрульні та спецпризначенці БПОП.

Спеціалісти оглянули місце події та вилучили гранату, яку правопорушниця кинула, не діставши підривач. Боєприпас поліцейські відправили на експертне дослідження.

Фігурантку затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За зібраними доказами слідчі під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру. Її дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області