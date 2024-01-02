Вінничанина, який заробляв на збуті наркотиків, засудили до 5 років ув’язнення

41-річного засудженого затримали працівники Вінницького районного управління поліції та бійців КОРДу на початку квітня минулого року у місті Вінниця після вчинення ним чергового злочинного епізоду.

Наркотичні речовини своїм клієнтам чоловік передавав під час особистої зустрічі.

Він раніше притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, з 2005 по 2008 – перебував у місцях позбавлення волі.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснювала Вінницька обласна прокуратура.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Суд першої інстанції призначив зловмиснику покаранні – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Вінницької області