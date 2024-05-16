Поліцейські встановили родичів дворічної дівчинки, яку напували алкоголем, лаяли та шарпали у прямому ефірі

Дитину вилучено з сім’ї. Осіб, які допустили протиправні дії відносно маляти, буде притягнуто до відповідальності, на цей час з ними працюють поліцейські.

Відео з інцидентом, яке швидко поширилось соцмережами, правоохоронці виявили в інтернеті сьогодні, в день його зйомок. Поліцейські оперативно встановили особу та місцезнаходження жінки, яка була на відео з дитиною. З’ясувалося, що це 23-річна рідна тітка дівчинки. Вона пояснила, що демонстрацією вживання алкогольних напоїв, «пригощанням» дворічної племінниці пивом, лайкою в її бік та шарпанням вона хотіла залучити більшу кількість підписників до свого акаунту.

Також поліцейські розшукали і матір маляти. 26-річна містянка виховує дитину сама, у поле зору поліції та соціальних служб раніше не потрапляла. Жінка пояснила, що напередодні інциденту, який виник з сестрою, привезла їй доньку і залишила на час ремонту в своїй квартирі.

Поліцейські повідомили про подію відповідним державним установам і наразі складають необхідні акти про вилучення дитини, яку помістять до медичного закладу для огляду. До з’ясування всіх обставин дівчинкою буде опікуватися служба у справах дітей Одеської міської ради.

Обидві жінки перебувають у стані алкогольного сп’яніння. Після завершення перевірки правоохоронці нададуть правову оцінку діям родичів дівчинки.

Правоохоронці закликають батьків та осіб, що їх замінюють, неухильно виконувати обов’язки щодо виховання дітей, приділяти їм належну увагу, забезпечувати безпечне та щасливе дитинство. Відповідальність за життя та здоров’я ваших дітей несете насамперед ви.

ГУ Національної поліції в Одеській області