Гид покупателя: когда в обручальных кольцах появились бриллианты и как их отличать

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Традиция обмениваться обручальными кольцами берет свои истоки еще в древности, но изначально кольца делались из различных доступных материалов – веревок, тростника, кожи и т.д. Использование золотых колец стало распространяться позже и имеет несколько версий происхождения, отмечают эксперты компании Zbird.

Древние египтяне одними из первых стали использовать золотые кольца в свадебных обрядах еще в III веке до н.э. Круг символизировал вечность и бесконечность любви. В Древней Греции и Риме золотые кольца стали популярны в I веке до н.э. Золото ценилось за прочность и считалось символом богатства и статуса.

Обручальные кольца белое золото. Фото: zbird.com.ua

В средневековой Европе обручальные кольца из золота получили широкое распространение среди знати и обеспеченных слоев населения с XI-XII веков. Более доступными золотые обручальные кольца стали для широких масс только в XIX-XX веках с развитием промышленного производства.

Таким образом, хотя традиция обмена кольцами древняя, использование именно золотых колец зародилось в античные времена как знак вечной любви и богатства, но массовой она стала относительно недавно.

Появление в кольцах бриллиантов

Традиция использования бриллиантов в обручальных кольцах появилась значительно позже самой традиции обмениваться кольцами. Вкратце историю можно проследить так:

  • В античные времена и в средние века в кольца часто инкрустировали другие драгоценные камни – рубины, сапфиры, изумруды и т.д. Бриллианты тогда были крайне редки и дороги.
  • С развитием огранки алмазов в конце XV века бриллианты стали использоваться аристократией в украшениях, но были по-прежнему баснословно дорогими.
  • В 1477 году эрцгерцогиня Мария Бургундская получила в подарок первое обручальное кольцо с бриллиантом от своего жениха Максимилиана I. Это стало модным среди очень богатой знати.
  • Массовое распространение бриллиантовых обручальных колец относится к концу XIX века, когда были открыты алмазные месторождения в Южной Африке.
  • Активная маркетинговая кампания De Beers в 1930-х годах с лозунгом “Бриллиант – вечен” окончательно утвердила бриллиант как “обязательную” часть помолвочного/обручального кольца в массовом сознании.

Так бриллиантовые кольца из редкой роскоши знати постепенно стали общепринятой традицией для невест во многих странах.

Как определять настоящий бриллиант?

Как определять настоящий бриллиант

Фото: zbird.com.ua

Прежде чем купить бриллиант  рекомендуется провести несколько проверок, чтобы убедиться в его подлинности и качестве. Серьезные ювелирные компании предоставляют сертификат от независимой геммологической лаборатории (GIA, AGS, IGI и др.), где указаны все характеристики бриллианта – вес, цвет, чистота, огранка. Это гарантирует подлинность камня.

Изучите характеристики в сертификате – цвет (чем ближе к бесцветному, тем лучше), чистота (наличие включений), огранка (пропорции идеальной огранки). От этого зависит внешний вид и цена. Через лупу с 10-кратным увеличением рассмотрите бриллиант на наличие трещин, облаков, крапинок внутри камня. В идеале их должно быть минимум.

Бриллиант должен ярко сверкать при любом освещении. Проверьте, как внутри переливаются лучики при разных углах зрения.

Определить, является ли бриллиант настоящим, а не имитацией (муассанитом, фианитом и пр.), можно несколькими способами:

  1. Проверка на твердость. Бриллиант имеет наивысшую твердость по шкале Мооса – 10. Вы можете провести по нему другим твердым материалом, например, корундом (твердость 9) – на корунде останутся царапины, но не на бриллианте.
  2. Теплопроводность. Бриллиант обладает очень высокой теплопроводностью. Если подышать на него, он быстро запотеет и также быстро рассеет тепло.
  3. Тест на ультрафиолет. Под УФ-лампой натуральный бриллиант не будет светиться, тогда как многие имитации имеют флуоресценцию.
  4. Определение удельного веса. Для бриллианта характерен высокий удельный вес около 3,52 г/см³. Это можно проверить гидростатическим методом.

Наиболее надежными методами являются комплексное исследование с помощью специального оборудования в геммологических лабораториях. Для предварительной проверки используются вышеописанные простые тесты. Поэтому важно спрашивать сертификат лаборатории.

Какие сегодня кольца популярны?

В наши дни существует большое разнообразие популярных трендов в дизайне обручальных колец, рассказывают специалисты компании.

Классические кольца с бриллиантом или паве (камни по всему ободку) остаются очень популярными. Особенно востребованы кольца с бриллиантами огранки принцесса, изумруд или овал. Набирают популярность кольца с рубинами, сапфирами, изумрудами и другими яркими камнями. Это выглядит нарядно и необычно.

Ретро-дизайн с элементами барокко, антикварные мотивы сейчас на пике моды. Дополняются кольца патинированием и состаренным видом. Популярны кельтские узоры, растительные орнаменты, плетения и другие сложные узоры на кольцах. Востребованы необычные формы камней – груша, радиант, сердце, ашер. Они выглядят стильно и эффектно.

К традиционным золотым добавились кольца из белого золота, платины, палладия, а также комбинированные варианты. Индивидуальные гравировки инициалов, дат, признаний в любви делают кольцо уникальным.

Главные тренды – это индивидуальность, необычные формы и цвета, винтажные стили. Молодожены стремятся выделиться эксклюзивным дизайном, – резюмируют эксперты компании.

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