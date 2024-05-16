Гид покупателя: когда в обручальных кольцах появились бриллианты и как их отличать

Традиция обмениваться обручальными кольцами берет свои истоки еще в древности, но изначально кольца делались из различных доступных материалов – веревок, тростника, кожи и т.д. Использование золотых колец стало распространяться позже и имеет несколько версий происхождения, отмечают эксперты компании Zbird.

Древние египтяне одними из первых стали использовать золотые кольца в свадебных обрядах еще в III веке до н.э. Круг символизировал вечность и бесконечность любви. В Древней Греции и Риме золотые кольца стали популярны в I веке до н.э. Золото ценилось за прочность и считалось символом богатства и статуса.

Обручальные кольца белое золото. Фото: zbird.com.ua

В средневековой Европе обручальные кольца из золота получили широкое распространение среди знати и обеспеченных слоев населения с XI-XII веков. Более доступными золотые обручальные кольца стали для широких масс только в XIX-XX веках с развитием промышленного производства.

Таким образом, хотя традиция обмена кольцами древняя, использование именно золотых колец зародилось в античные времена как знак вечной любви и богатства, но массовой она стала относительно недавно.

Появление в кольцах бриллиантов

Традиция использования бриллиантов в обручальных кольцах появилась значительно позже самой традиции обмениваться кольцами. Вкратце историю можно проследить так:

В античные времена и в средние века в кольца часто инкрустировали другие драгоценные камни – рубины, сапфиры, изумруды и т.д. Бриллианты тогда были крайне редки и дороги.

С развитием огранки алмазов в конце XV века бриллианты стали использоваться аристократией в украшениях, но были по-прежнему баснословно дорогими.

В 1477 году эрцгерцогиня Мария Бургундская получила в подарок первое обручальное кольцо с бриллиантом от своего жениха Максимилиана I. Это стало модным среди очень богатой знати.

Массовое распространение бриллиантовых обручальных колец относится к концу XIX века, когда были открыты алмазные месторождения в Южной Африке.

Активная маркетинговая кампания De Beers в 1930-х годах с лозунгом “Бриллиант – вечен” окончательно утвердила бриллиант как “обязательную” часть помолвочного/обручального кольца в массовом сознании.

Так бриллиантовые кольца из редкой роскоши знати постепенно стали общепринятой традицией для невест во многих странах.

Как определять настоящий бриллиант?

Прежде чем купить бриллиант рекомендуется провести несколько проверок, чтобы убедиться в его подлинности и качестве. Серьезные ювелирные компании предоставляют сертификат от независимой геммологической лаборатории (GIA, AGS, IGI и др.), где указаны все характеристики бриллианта – вес, цвет, чистота, огранка. Это гарантирует подлинность камня.

Изучите характеристики в сертификате – цвет (чем ближе к бесцветному, тем лучше), чистота (наличие включений), огранка (пропорции идеальной огранки). От этого зависит внешний вид и цена. Через лупу с 10-кратным увеличением рассмотрите бриллиант на наличие трещин, облаков, крапинок внутри камня. В идеале их должно быть минимум.

Бриллиант должен ярко сверкать при любом освещении. Проверьте, как внутри переливаются лучики при разных углах зрения.

Определить, является ли бриллиант настоящим, а не имитацией (муассанитом, фианитом и пр.), можно несколькими способами:

Проверка на твердость. Бриллиант имеет наивысшую твердость по шкале Мооса – 10. Вы можете провести по нему другим твердым материалом, например, корундом (твердость 9) – на корунде останутся царапины, но не на бриллианте. Теплопроводность. Бриллиант обладает очень высокой теплопроводностью. Если подышать на него, он быстро запотеет и также быстро рассеет тепло. Тест на ультрафиолет. Под УФ-лампой натуральный бриллиант не будет светиться, тогда как многие имитации имеют флуоресценцию. Определение удельного веса. Для бриллианта характерен высокий удельный вес около 3,52 г/см³. Это можно проверить гидростатическим методом.

Наиболее надежными методами являются комплексное исследование с помощью специального оборудования в геммологических лабораториях. Для предварительной проверки используются вышеописанные простые тесты. Поэтому важно спрашивать сертификат лаборатории.

Какие сегодня кольца популярны?