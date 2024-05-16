Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила попа УПЦ МП

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Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим

Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Після резонансу зі священником пресслужба Хустської єпархії УПЦ МП заявила, що відсторонила Віктора Шпільку від богослужінь, оприлюднивши указ митрополита Хустського і Виноградівського.

Хустська єпархія УПЦ МП заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці

Хустська єпархія УПЦ МП заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Фото: Facebook/Хустська єпархія

Зокрема, Хустську єпархію УПЦ МП очолює росіянин Микола Петровцій, який у 2014 році отримав сан митрополита. У 2018 році його внесли до бази даних центру «Миротворець».
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