Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила попа УПЦ МП
Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим
Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.
Після резонансу зі священником пресслужба Хустської єпархії УПЦ МП заявила, що відсторонила Віктора Шпільку від богослужінь, оприлюднивши указ митрополита Хустського і Виноградівського.