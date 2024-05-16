Демонстрував статеві органи. На Закарпатті єпархія відсторонила попа УПЦ МП

Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим

Хустська єпархія Московської церкви заборонила проводити богослужіння своєму священнику Віктору Шпільці. Причиною цьому стало поширення відео у соцмережах, на якому він демонструє свої статеві органи. Про це повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Священник Хустської єпархії УПЦ МП фільмував свої статеві органи на камеру та відправляв ці відео знайомим. Йдеться про священника Свято-Георгіївського «Кривського» чоловічого монастиря Віктора Шпільку», – написав він.

Після резонансу зі священником пресслужба Хустської єпархії УПЦ МП заявила, що відсторонила Віктора Шпільку від богослужінь, оприлюднивши указ митрополита Хустського і Виноградівського.

«Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, Ви забороняєтесь у священнослужінні», – зазначено в указі.