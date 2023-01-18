Поліція знайшла таємний бункер заарештованого боса мафії

Італійська військова поліція виявила секретний бункер, який, можливо, використовував Маттео Мессіна Денаро, “останній хрещений батько” сицилійської мафії, заарештований у понеділок після 30 років втечі.

Про це пише The Guardian, повідомляє “Європейська правда”.

Вхід до бункера був захований у шафі, повній одягу, в будинку в Кампобелло ді Мазара, невеликому містечку на Сицилії, де у вівторок було виявлено квартиру, в якій жив 60-річний Денаро.

Слідчі шукають документи, які були у Денаро, зокрема, “секретний архів” “боса босів” сицилійської мафії Тото Рііна, який помер у 2017 році і який, за словами деяких інформаторів мафії, було викрадено Денаро і який нібито містить секрети вбивств мафії за останні 40 років.

Прокурори вважають, що Денаро володіє ключем до деяких із найжахливіших злочинів, скоєних сицилійською мафією, включно з вибухами бомб 1992 року, унаслідок яких загинули судді по боротьбі з мафією Джованні Фальконе та Паоло Борселліно, та вбивство 1996 року Джузеппе Ді Маттео, 12-річного сина мафіозі, що став державним свідком, якого задушили та розчинили в кислоті.

У 2002 році Денаро був визнаний винним і заочно засуджений до довічного ув’язнення за те, що особисто вбив або наказав убити десятки людей.

Боси мафії в Італії відомі тим, що з метою самозахисту будують під своїми будинками тунелі для втечі, складні бункери в горах, куди можна дістатися тільки пішки, і укриття в лісах на випадок, якщо вони перебувають на волі.

Призначення і розміри споруди в Кампобелло ді Мазара поки що не відомі. Денаро заарештували в понеділок у медичній клініці в Палермо, де він проходив курс лікування від пухлини.

Будинок, розташований на вулиці Маджоре Тозеллі, імовірно, належить людині, яку раніше судили за зв’язок із мафією і виправдали 2001 року.