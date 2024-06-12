Завершено розслідування злочинної діяльності представниці «союзу матєрєй хєрсона»

Під час досудового розслідування поліцейські Херсонщини встановили, що у липні 2022 року 40-річна жителька обласного центру добровільно погодилась співпрацювати з окупантами. Фігурантка вступила до створеного у Херсоні осередку громадської організації держави-агресора «союз матєрєй», де стала так званим «сєкрєтарьом».

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, проведеними слідчо-розшуковими заходами, у тому числі із використанням можливостей аналітиків обласного главку поліції, правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності 40-річної херсонки до вчинення злочину проти основ національної безпеки України. Так, встановлено, що вона, перебуваючи на посаді так званого «сєкрєтаря «союза матєрєй хєрсона»», взяла участь в якості респондента та дала інтерв’ю засобам масової інформації російської федерації. У ньому фігурантка виразила симпатію та позитивне ставлення до рф і надала позитивну оцінку «майбутньому» Херсонщини разом із країною-агресором.

Також слідчі встановили, що зловмисниця, прикриваючись захистом прав дітей, які проживають на окупованій території Херсонської області, публічно закликала до підтримки дій та рішень окупаційної адміністрації.

Крім цього, на офіційних місцевих інформаційних ресурсах, створених державою-агресором, розміщувались її заперечення збройної агресії рф проти України. До того ж вона активно брала участь у проросійських політичних заходах, висловлювала підтримку воєнізованим формуванням рф та дискредитувала Збройні Сили України.

Злочинні дії фігурантки слідчі відділу поліції №1 (Дніпровський) Херсонського районного управління поліції кваліфікували за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Перед деокупацією Херсона вона разом із окупантами втекла на лівий берег Дніпра. Тож про підозру їй було повідомлено заочно.

Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений Херсонською окружною прокуратурою та скерований на розгляд суду.

Зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Херсонської області