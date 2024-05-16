 Александр Славтич: на подхвате у мошенников, криминала и коррупционеров 

Харьковский коммерсант Александр Славтич – типичный представитель 90-х, прошедший путь от «обнальщика», мошенника средней руки и скандального застройщика детских площадок до неудавшегося расхитителя средств корпоративного пенсионного фонда Нацбанка и участника чужих махинаций с гуманитарной помощью.

Сомнительная коммерческая биография этого персонажа и порой непрозрачные источники его доходов тщательно маскируются деятельностью около десятка компаний торгово-ремонтно-строительного профиля, а также образом «успешного предпринимателя» в сфере строительства и эксплуатации коммерческой недвижимости.

Однако, как пишут местные СМИ, все эти попытки выдавать себя за самостоятельную и что-то представляющую из себя персону – часто всегда забавляли тех, кто знает Славтичу цену и знаком с ним лично. Особым удовольствием, по словам таких людей, всегда было наблюдать за тем, как Славтич «вникает в вопросы» и изображает понимание, что никогда не мешало и даже помогало ему быть прилежным исполнителем чужой воли и безмолвным представителем сторонних интересов в любом деле.

Как отмечают источники, существующей информации вполне достаточно, чтобы оценить деловые и человеческие качества этого несостоявшегося «девелопера».

Итак, как и подобает настоящему «скользкому типу», согласно информации из Реестра судебных решений, на протяжении 2015-2024 г.г. Славтич являлся фигурантом около трех десятков судебных дел, в более двадцати из которых он имел статус ответчика-должника. На основе материалов судебных слушаний можно сделать вывод, что этот бизнесмен категорически не любит отдавать долги, погашать задолженности и выполнять обязательства перед всеми, кому не повезло оказаться среди его деловых партнеров.

Также известно, что одним из наиболее успешных проектов, к которым в свое время повезло случайно присоединиться Славтичу, является ТРЦ «Французский Бульвар» в г. Харькове, в котором он является одним из миноритарных дольшиков на 7%. Этот ТРЦ известен прежде всего неуплатой налогов и теневой арендой, о чем минимум с 2016 года постоянно пишут СМИ.

Своей востребованностью в качестве «партнера по бизнесу» Славтич обязан не финансовым возможностям и коммерческим талантам (которых у него никогда не наблюдалось), а брату Вадиму. По информации имеющейся у местных журналистов, Вадим Славтич якобы является некогда активным участником уголовного движения начала 90-х годов, со всеми вытекающими отсюда связями и жизненным опытом.

Кроме того, Славтича связывает кумовство и давняя дружба с бывшим главой Государственной экологической инспекции Украины, матерым коррупционером и чиновником-мультимиллионером Игорем Яковлевым, который вероятно мог осуществлять функции «крыши» и «теневого инвестора» для Славтича.

60-летний Яковлев уже при новой власти умудрился претендовать на должность государственного секретаря в одном из министерств, несмотря на целый шлейф обвинений со стороны СБУ, ГПУ и ГБР.

Работа «на подхвате» у мошенников, криминала и коррупционеров хотя и продолжает приносить неплохие дивиденды, но вряд ли когда-то сделает из неудачника Славтича полноценного бизнесмена и достойного человека.

По материалам харьковских СМИ