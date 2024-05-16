Гид покупателя: стоит ли покупать смартфоны прошлого поколения?

Как отмечают эксперты рынка, сегодня, все чаще, люди не увлекающиеся самыми современными технологиями и не использующие смартфон для ресурсоёмких задач хотят сэкономить, и нередко предпочитают покупку прошлогоднего флагмана как хороший альтернативный вариант.

Наиболее популярным выборам среди прошлогодних флагманов часто становятся такие модели как Айфон 14, Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7, OnePlus 9 серии и прочие.

При покупке смартфона прошлого поколения предпочтение обычно отдается моделям, которые отвечают следующим критериям:

Флагманские модели ведущих брендов (Samsung, Apple, Google, Huawei и др.) – потому, что они обеспечивают высокую производительность, качественные материалы и длительную поддержку обновлений. Модели не старше 2 лет – это позволяет получить актуальные технические характеристики и дизайн за меньшую цену. Смартфоны с хорошей камерой – так как оптика и программное обеспечение прежних флагманов часто превосходят новые бюджетные модели. Достаточный объем памяти (от 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной) для комфортной работы. Емкий аккумулятор (от 3000 мАч) для длительного времени работы.

Главная задача – выбрать надежную и производительную модель известного бренда в хорошем состоянии по привлекательной цене.

Стоит ли покупать смартфоны прошлого поколения?

По мнению специалистов, покупка смартфонов прошлого поколения может быть разумным решением в некоторых случаях, но есть и некоторые недостатки, которые стоит учесть:

Преимущества:

Более низкая цена по сравнению с новейшими моделями. Часто можно купить прошлогоднюю флагманскую модель по цене среднего уровня текущего года.

Достаточная производительность для большинства задач. Даже прошлогодние процессоры справляются с обычными задачами без проблем.

Широкая доступность аксессуаров и чехлов в продаже.

Недостатки:

Более короткий срок обновления программного обеспечения.

Отсутствие новейших технологий, таких как лучшие камеры, экраны, возможности подключения и т.д.

В целом, покупка флагманских моделей не последнего выпуска может быть хорошим вариантом, если вам не важны новейшие возможности.

Насколько популярен такой вид покупок?

Покупка смартфонов прошлого поколения достаточно популярна, особенно среди практичных пользователей, которые не гонятся за самыми последними новинками, но хотят получить производительное и качественное устройство по более низкой цене.

По данным исследований, до 30% покупателей смартфонов выбирают модели, которые были выпущены 1-2 года назад. Это существенная доля рынка. Многие продавцы специально держат на складе прошлогодние флагманские модели, чтобы удовлетворить спрос на них по более низкой цене.

На вторичном рынке очень активно покупают и продают смартфоны возрастом 1-3 года, так как их производительность все еще высокая, а цены гораздо ниже, чем на новинки. В бюджетных и средних ценовых сегментах тоже выбирают старые модели, так как новые бюджетники часто имеют слишком слабые характеристики.

Таким образом, покупка смартфонов прошлых лет – довольно распространенная практика для многих потребителей, которые ищут оптимальное соотношение цены, качества и актуальности.

Но если не важна цена, важны новейшие возможности и вы хотите использовать смартфон подольше, тогда стоит присмотреться к самым последним моделям.