Что должно быть в аптечке первой помощи

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У каждого человека есть набор необходимых лекарств, которые в критический момент могут спасти. Но часто мнения людей о том, что должно входить в аптечку, расходятся. Каждый человек, исходя из собственных знаний и опыта, покупает и складывает медикаменты самостоятельно. Это не совсем верный подход.

Вы можете дополнять аптечку лекарствами, но самые главные составляющие должны находиться всегда. Подробнее о них рассказывают специалисты компании «Медтехника».

Типы аптечек

Существуют несколько разновидностей медицинского набора. В автомобильной аптечке находятся предметы и медикаменты, необходимые для оказания первой помощи при ДТП или в случаях, когда водителю или пассажиру стало плохо. Содержание этого набора регулируется четким регламентом. Найти список в интернете не составит труда. К обязательным предметам относятся:

  • бинты;
  • жгуты;
  • вата;
  • спирт;
  • прочие медицинские товары, которые нужны для оказания первой помощи и остановки кровотечения.

В универсальной аптечке находится все, что может понадобиться, если человек получил производственную травму или поранился дома. Водителям проще купить уже готовый набор медицинских средств, созданный в соответствии с четким регламентом.

Другое дело – самостоятельный подбор материалов для аптечки. Это больше подходит для дома, когда закончились или испортились товары первой помощи.

Собираем домашнюю аптечку

Обязательными составляющими считаются антисептические средства. Чем больше, тем лучше. К другим приспособлениям, которые стоит включить в аптечку, относятся:

  1. Ножницы с закругленной формой. Понадобятся для разрезания одежды на пострадавшем.

  2. Пинцет. Позволяет аккуратно извлечь инородное тело.

  3. Английские булавки. Они фиксируют бинт при перевязке.

  4. Одноразовые перчатки. Защищают человека от инфекции.

  5. Шприцы разных форм и размеров. Позволяют делать уколы и вводить жизненно важные медикаменты.

  6. Индивидуальный перевязочный пакет.

  7. Набор пластырей. Спасает от небольших кожных повреждений и закрывает раны.

  8. Антисептические салфетки. С помощью них можно обрабатывать приборы.

  9. Все необходимое для проведения дыхательных операций. Легочный реаниматор часто спасает жизнь многим людям.

  10. Противоожоговая салфетка. Снижает болевые ощущения при травмировании огнем.

  11. Гипотермический пакет. Его прикладывают к местам ушибов.

Также в аптечке должны содержаться лекарства. Это раствор йода, антибактериальная мазь, противоожоговые средства, медикаменты для пероральной регидратации, активированный уголь, жаропонижающие, противовоспалительные, антигистаминные, сосудосуживающие препараты, таблетки или капли для сердечно-сосудистой системы и не только.

Люди дополняют домашнюю аптечку другими средствами. Одни в обязательном порядке хранят ингаляторы, другие – запасы инсулина. Подобные составляющие определяют в зависимости от индивидуальных потребностей и склонностей к конкретным заболеваниям.

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