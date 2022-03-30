Что должно быть в аптечке первой помощи

У каждого человека есть набор необходимых лекарств, которые в критический момент могут спасти. Но часто мнения людей о том, что должно входить в аптечку, расходятся. Каждый человек, исходя из собственных знаний и опыта, покупает и складывает медикаменты самостоятельно. Это не совсем верный подход.

Вы можете дополнять аптечку лекарствами, но самые главные составляющие должны находиться всегда. Подробнее о них рассказывают специалисты компании «Медтехника».

Типы аптечек

Существуют несколько разновидностей медицинского набора. В автомобильной аптечке находятся предметы и медикаменты, необходимые для оказания первой помощи при ДТП или в случаях, когда водителю или пассажиру стало плохо. Содержание этого набора регулируется четким регламентом. Найти список в интернете не составит труда. К обязательным предметам относятся:

бинты;

жгуты;

вата;

спирт;

прочие медицинские товары, которые нужны для оказания первой помощи и остановки кровотечения.

В универсальной аптечке находится все, что может понадобиться, если человек получил производственную травму или поранился дома. Водителям проще купить уже готовый набор медицинских средств, созданный в соответствии с четким регламентом.

Другое дело – самостоятельный подбор материалов для аптечки. Это больше подходит для дома, когда закончились или испортились товары первой помощи.

Собираем домашнюю аптечку

Обязательными составляющими считаются антисептические средства. Чем больше, тем лучше. К другим приспособлениям, которые стоит включить в аптечку, относятся:

Ножницы с закругленной формой. Понадобятся для разрезания одежды на пострадавшем. Пинцет. Позволяет аккуратно извлечь инородное тело. Английские булавки. Они фиксируют бинт при перевязке. Одноразовые перчатки. Защищают человека от инфекции. Шприцы разных форм и размеров. Позволяют делать уколы и вводить жизненно важные медикаменты. Индивидуальный перевязочный пакет. Набор пластырей. Спасает от небольших кожных повреждений и закрывает раны. Антисептические салфетки. С помощью них можно обрабатывать приборы. Все необходимое для проведения дыхательных операций. Легочный реаниматор часто спасает жизнь многим людям. Противоожоговая салфетка. Снижает болевые ощущения при травмировании огнем. Гипотермический пакет. Его прикладывают к местам ушибов.

Также в аптечке должны содержаться лекарства. Это раствор йода, антибактериальная мазь, противоожоговые средства, медикаменты для пероральной регидратации, активированный уголь, жаропонижающие, противовоспалительные, антигистаминные, сосудосуживающие препараты, таблетки или капли для сердечно-сосудистой системы и не только.

Люди дополняют домашнюю аптечку другими средствами. Одни в обязательном порядке хранят ингаляторы, другие – запасы инсулина. Подобные составляющие определяют в зависимости от индивидуальных потребностей и склонностей к конкретным заболеваниям.