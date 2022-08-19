Як вберегти себе від шахрайських азартних ігор казино

За прогнозами експертів всього за 5 років вартість ринку віртуальних азартних ігор зросте більш ніж у 2 рази. Це пов’язано з легалізацією цього сегменту бізнеса в Україні.

Кількість онлайн казино постійно росте, тому важливо знати, як вберегти себе від можливого шахрайства та не втратити кошти. І якщо деякі казино мають ліцензію, то є велика кількість сумнівних гральних закладів, які з’являються на кілька місяців, щоб швидко заробити кошти й так само швидко зникнути. Тому дуже важливо знати, у які азартні ігри можна безпечно грати та як вберегти себе від шахрайства під час віртуальних розваг. Існує декілька ефективних способів, як вберегтися від шахрайства в онлайн казино, про них розповідають представники ліцензованого закладу Пін Ап.

Рекомендується вибирати казино з чесними умовами

Легальні казино, які мають ліцензію та використовують сертифіковані гральні автомати, відрізняються прозорими робочими процесами на сайті. Тому і гравцям доводиться не тільки проходити офіційну реєстрацію та авторизацію, але й процедуру верифікації для підтвердження особи.

На сайті мають значитися умови роботи казино, включаючи в себе показник RTP. Якщо показник низький чи взагалі відсутня будь-яка інформація про показник віддачі автоматів, краще вибрати інше казино. Але обіцяти вигідні умови та надавати їх – дві різні речи. Написаному на сайті слід вірити лише в тому випадку, якщо гральні автомати представлені відомими провайдерами ігрового контенту, які мають сертифікати відповідності, або ж інформація про ліцензію ігрового майданчика. Якщо на сайті немає інформації про провайдерів контенту, ліцензій та сертифікатів, краще не мати з ним ніякої справи. Це вірний спосіб захистити себе від шахраїв, зазначають експерти Пін Ап.

Надійний захист особистих даних

Не лише ненадійні ігрові автомати на гроші онлайн можуть стати причиною шахрайства у віртуальному казино. Ще одним способом шахрайства в онлайн казино є крадіжка особистих даних користувачів. Навіть якщо нібито офіційний сайт грального закладу відрізняється сучасним дизайном та має достойний функціонал, це ще не означає, що він надійно захищає особисті дані користувачів.

Єдиною ознакою того, що казино дбає про безпеку своїх гравців, є наявність ліцензії. Щоб її отримати, потрібно використовувати сучасні алгоритми шифрування на сайті, що захищають особисті дані користувачів. Для фінансових операцій ліцензовані казино також використовують захищені з’єднання та надійні платіжні платформи. Прозорі онлайн казино докладно розкажуть своїм користувачам про вжиті заходи безпеки та використовують безпечні протоколи захисту даних.

Зрозуміти, що сайт надійно захищає особисті дані гравців, можна навіть по його адресі. Вона має починатися з https, а не з http. Це говорить про використання сучасної технології Secure Socket Layer (SSL), яка служить для захисту особистої інформації на сайті, не дозволяє іншим користувачам переглядати та змінювати її. Логіни мають бути зашифровані, а всіе файли надійно захищені. В іншому випадку ні про який надійний захист і речи йтди не може. Якщо казино не піклується про захист особистих даних своїх користувачів, треба знайти інший гральний заклад.

Фінансова безпека на сайті онлайн казино

Гра в онлайн казино у будь-якому випадку пов’язана з фінансами. Кошти вносяться на рахунок казино для гри, а після виграшу виводяться на банківську карту чи через електронний гаманець. Тому фінансовому захисту ліцензовані гральні заклади приділяють особливу увагу.

Для надійного захисту фінансів гравців надійні онлайн казино, дозволяють використовувати лише безпечні цифрові гаманці. Використання лише визнаних платіжних платформ з додатковими заходами для захисту переказів – справа саме грального закладу, а не гравця. Пересічному гравцеві не відомо, які саме платіжні системи є надійними, а використання яких може стати причиною втрати власних коштів. Тому саме на совісті онлайн казино забезпечення використання на сайті лише перевірених та надійних систем грошових переказів.

Але частіше за все фінансове шахрайство в онлайн казино пов’язано не з використанням неперевірених систем платежів, а саме зі злочинними діями з боку грального закладу. Частіше за все проблеми починаються в той момент, коли гравець ставить виграні кошти на виведення. Якщо з цього моменту минуло більше як місяць, а гроші так і не прийшли, скоріш за все, гравець став жертвою шахрайства. Тому так важливо віддавати перевагу лише ліцензованим гральним закладам, діяльність яких суворо контролюється.