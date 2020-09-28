Пандемия коронавируса увеличила приток желающих записаться на курсы программирования

Все больше работников разных отраслей в Украине проходят онлайн-курсы, поскольку пандемия коронавируса дала им время и причины для такой возможности.

Как отмечают эксперты харьковской компании ITEA, людей особенно привлекают курсы для приобретения навыков и знаний об информационных технологиях, таких как навыки программирования, необходимые для создания веб-сайтов и различных приложений. Как отмечают представители компании, приток желающих записаться на курсы программирования в Харькове, возрос в несколько раз с момента объявления карантина в Украине.

Появление коронавируса побудило многие компании перейти на удаленную работу, что позволило работникам избежать поездок на работу, и они обнаружили, что могут использовать сэкономленное время, чтобы заняться чем-то новым и более перспективным.

Распространение вируса также ускорило трансформацию существующих систем с помощью цифровых технологий. Эта тенденция подтолкнула многих людей к мысли, что знания и навыки, связанные с ИТ, могут помочь им изучить новые возможности, что в свою очередь поможет им найти новые рабочие места или подработки.

Новые возможности

33-летний инженер из Харькова начал изучать новый язык программирования на онлайн-курсах после работы, когда этой весной перешел на удаленную работу в соответствии с карантинными ограничениями правительства Украины из-за кризиса с коронавирусом.

По его словам, новый стиль работы спас его от физического истощения, которое он чувствовал от поездок на работу и просто нахождения в офисе. Теперь, когда это бремя снято, «у меня есть время и физические возможности для обучения». «Я смог расширить свой кругозор», — говорит он. «Теперь у меня есть новые возможности. Я мог бы перейти на новую работу или устроиться на подработку».

В ITEA, харьковской компании онлайн-курсов по программированию, количество местных участников, зарегистрированных в ее сервисах, выросло в несколько раз за шесть месяцев. Самые популярные курсы это:

HTML & CSS

JavaScript

PHP base и advanced

Java

Python

Главный исполнительный директор компании отмечает, что все больше людей проявляют интерес к изучению программирования на фоне стремительного прогресса цифровых технологий в последние годы.

«Эпидемия коронавируса значительно ускорила рост числа таких желающих», — сказал он.

Рост количества студентов

Во всем мире, компании занимающиеся обучение IT, продемонстрировали резкий рост количества студентов и часов обучения, особенно на курсах, связанных с программированием.

По словам экспертов компании, пользователи ценят такие курсы, потому что знания полученные на занятиях, подается людьми, работающими инженерами, носит практический характер и могут быть незамедлительно использованы, а также позволяют им овладеть конкретными навыками, которые могут привести к получению новой должности ил новой работы.

Опросы социологов о взглядах общественности на повседневную жизнь, опубликованные недавно, показали, что большинство респондентов, особенно в возрастных группах от подростков до 30 лет, заявили, что эпидемия коронавируса подтолкнула их к новым вызовам и получению новых знаний. В Украине, эти тенденции просматриваются особенно явно, так как сфера IT, одна из немногих, которая менее всего пострадала, от экономического спада связанного с пандемией.