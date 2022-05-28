Гид путешественника: популярные схемы мошенничества при аренде авто

Прокат автомобилей – это не очень обсуждаемая тема, и люди обычно имеют дело с этим только тогда, когда им действительно нужно арендовать автомобиль, или когда есть проблема, и они теряют много на аренде. Они часто не получают достаточно информации перед арендой и не знают, что на самом деле они берут в аренду и на каких условиях. Чаще всего это приводит к негативному опыту использования проката автомобилей.

Эксперты представляющие сервис автопроката 7Cars , рассказывают о наиболее распространенных случаях мошенничества со стороны компаний по аренде автомобилей.

Компании по аренде автомобилей ведут беспощадную войну за клиентов. Фото: 7cars.com.ua

Арендовать автомобиль может быть так же просто, как арендовать номер в отеле или забронировать билет, с чем сталкивались почти все современные люди. Сегодня это действие займет всего несколько кликов. Ситуация может значительно осложниться, если кому-то придется принимать решение непосредственно в отделении прокатной конторы. Причина в количестве дополнительных надбавок или наценок за различные услуги, которые клиенту могут быть не всегда нужны.

Некоторые компании по аренде автомобилей действительно могут попробовать обмануть, особенно если клиент арендует автомобиль впервые и не привык к их мошенническим приемам. Одними из самых распространенных мошеннических действий являются, например, сфабрикованные повреждения транспортного средства, из-за которых компании по аренде автомобилей отказываются возвращать клиенту залог или кросс-продажа (продажа дополнительных услуг и/или аксессуаров) или up-sell (усилия по увеличению стоимости бронирования) различных ненужных услуг и аксессуаров.

В чем причина этого? Компании по аренде автомобилей ведут беспощадную войну за клиентов, что отражается на ценах на аренду. Суточные ставки на аренду автомобилей низкие, и компании по аренде автомобилей вынуждены искать другие способы заработка. Поэтому некоторые прибегают к такому мошенничеству. К сожалению, это происходит довольно часто, поскольку законодательство, как правило, не считает такие действия незаконными.

Платите за аренду адекватную цену

Аренда авто, купленная онлайн, зачастую дешевле, чем аренда на месте в конторе. Это связано с несколькими причинами:

Цены онлайн всегда ниже, чем цены в отделении, где клиенту «помогает» агент в выборе подходящего автомобиля с перспективой получения максимально возможной комиссии от продажи. Заработная плата агентов включает в себя переменную часть, зависящую от объема продаж.

Кроме того, в интернете часто можно встретить интересные скидки на аренду автомобилей. И как в случае, например, при бронировании отелей или авиабилетов, если вы бронируете автомобиль за несколько дней или недель, аренда обычно будет стоить дешевле.

Однако, если клиент все же решит, что хочет получить консультацию непосредственно в отделении, следует учитывать тот факт, что интересующий его автомобиль может отсутствовать в наличии у компании по аренде автомобилей, а также возможна так называемая плата за вход (плата за аренду автомобиля без резервации).

Также следует учитывать, что пока компания по аренде автомобилей подготовит автомобиль, ему придется подождать некоторое время, так как они его не ждали и обязаны помыть и почистить автомобиль после предыдущего клиента.

Цена зависит от времени получения и возврата автомобиля

Консультанты в пунктах проката автомобилей стоят дорого, и компании по аренде автомобилей прекрасно это понимают. Обязательные надбавки работникам за работу в ночное время или за работу в выходные и праздничные дни, конечно, не облегчают им положения. Однако в конечном итоге клиент платит за агента, работающего в нерабочее время проката автомобилей. Если вы хотите избежать платы за получение или возврат автомобиля в нерабочее время, заранее уточните часы работы филиала.

Еще одна вещь, к которой привыкают клиенты по аренде, — это продолжительность аренды. Имейте в виду, что один день аренды составляет ровно 24 часа. Например, если вы забираете машину в 10:00, убедитесь, что время возврата машины также 10:00 или раньше. Если вы вернете автомобиль позже (10:00+), компании по прокату автомобилей взимают плату за весь день аренды. Следует по возможности избегать арендовать и возвращать автомобили слишком рано утром или слишком поздно вечером и в выходные дни, тем самым можно уменьшить плату за обслуживание в нерабочее время.

Если не нужно, не арендуйте автомобиль в аэропорту

Аренда автомобиля в отделении аэропорта обойдется значительно дороже, чем аренда автомобиля в обычном отделении в городе. Повышение цены связано с налогами и различными сборами. Одним из таких сборов является так называемый аэропортовый сбор. Каждая компания по аренде автомобилей, базирующаяся в аэропорту, должна платить аэропорту сбор за работу в зоне аэропорта. Эти расходы, конечно же, отражаются на окончательных ценах аренды.

За границей предел того, что компания по аренде автомобилей может взимать с клиента, еще выше. Например, клиент несет плату за парковку, потому что автомобили, сдаваемые в аренду в аэропорту, должны парковаться в аэропорту, даже если они не используются.

Поэтому, если у вас есть возможность воспользоваться трансфером из аэропорта, вам не придется платить значительную комиссию.

Почему я не получил забронированный автомобиль?

Причина проста. Потому что вы обычно арендуете автомобиль определенной категории.

Эта модель довольно широко используется за границей. По логистическим или техническим причинам конкретная модель автомобиля не всегда может быть доступна, или просто случается так, что другой клиент хочет продлить аренду своего автомобиля или не возвращает автомобиль вовремя, и, таким образом, автомобиль становится недоступным для другого клиента в этот момент времени. Компании по аренде автомобилей выбрали эту модель, чтобы иметь возможность очень гибко вмешиваться в такую ​​​​ситуацию и предлагать клиенту адекватную компенсацию по той же цене.

Поэтому, даже если вы получите не ту машину, которую видели при бронировании на картинке, не паникуйте. Скорее всего все в порядке и вам просто попалась другая марка автомобиля такого же или даже более высокого класса. Однако будьте осторожны, если компания по аренде автомобилей не попытается вас обмануть и не предложит вам транспортное средство более низкой категории.

В этом случае вы имеете право на уменьшение суммы, которую вы заплатили. Другими словами уплаченная вами цена за аренду авто определенной категории должна соответствовать не ниже той категории автомобиля, который вы получили. Если вы настаиваете на том, что хотите арендовать конкретную модель автомобиля , например, роскошную или спортивную модель, которую хотите опробовать, будьте готовы к тому, что вам, возможно, придется доплачивать за конкретный тип автомобиля.

Коварные ограничения пробега

Правомерно это или нет, но клиенты некоторых прокатных контор очень часто жалуются, что им приходится доплачивать за километры компаниям по аренде автомобилей. Этого можно избежать, заранее ознакомившись с информацией о лимите пробега на арендованном транспортном средстве и цене за километр. Эта информация должна быть частью договора аренды, который вы подписываете, когда принимаете автомобиль. В любом случае специалисты компании рекомендуют сфотографировать спидометр в начале и конце аренды, чтобы у вас было подтверждение того, сколько километров вы проехали на автомобиле.

Как возраст может лишить вас денег?

Чем моложе и менее опытен водитель, тем больше риск для прокатной компании. Некоторые компании по аренде автомобилей осознают этот риск и проецируют его на т.н. плату за молодого водителя. Более молодым водителем обычно является человек, не достигший 25-летнего возраста, но это не является правилом. Минимальный возраст определяется категорией транспортного средства.

Например, в случае мини-автомобилей или автомобилей эконом-класса, которые, как правило, представляют собой транспортные средства меньшего размера, возрастной предел для водителей смещается ниже, и, наоборот, для автомобилей класса люкс или более крупных коммерческих автомобилей этот предел смещается выше. Поэтому будьте готовы и узнайте заранее, распространяется ли этот сбор на вас, и избегайте того, чтобы компания по аренде автомобилей сняла с вас больше денег.

Мошеннические схемы

Наверное, самыми коварными и в то же время самыми частыми случаями являются мошенничества, связанные с повреждением арендованного автомобиля. Они могут вытянуть из кошелька клиента довольно крупные суммы денег. В случае повреждения прокатная компания не обязана возвращать залог за автомобиль, что звучит логично. Тем не менее эти повреждения часто могут присутствовать на транспортном средстве до того, как вы его забрали.

Прежде всего, внимательно изучите договор аренды и условия компании по аренде автомобилей и тщательно зафиксируйте и сообщите о любых повреждениях и царапинах, которые вы обнаружили на транспортном средстве при приемке автомобиля.

Страховая может сфотографировать транспортное средство, прежде чем принять его. Не забудьте проверить внешний вид, а также салон автомобиля. Рекомендуется проверить его чуть более тщательно, так как в большинстве случаев это исключение из страховки и страховая компания не обязана возмещать ущерб, нанесенный салону транспортного средства. Тщательный осмотр займет у вас максимум 5-10 минут, но позволит сэкономить кучу денег

Мне действительно нужны все эти страховки?

Наиболее распространенные дополнительные продажи, к которым подталкивают клиентов, — это различные виды совместного страхования. Агенты сначала напугают вас примерами различных катастрофических ситуаций, а затем сделают все возможное, чтобы продать вам какую-то страховку, даже если она вам, вероятно, вообще не нужна. Они делают это потому, что часто знают, что заработать на страховке можно больше, чем на аренде автомобиля.

Стоимость дополнительной страховки варьируется в зависимости от категории транспортного средства и может достигать десятков евро в день. Поэтому сначала узнайте, что покрывает ваша обычная страховка, либо уточните это по телефону напрямую в страховой компании. Страхование ответственности транспортного средства или страхование кредитной карты часто также покрывает ущерб арендованному транспортному средству. Поэтому никаких дополнительных страховок вам не нужно, но вы должны заранее проверить условия.

Нет предела творчеству

Мошенники очень изобретательны, когда дело доходит до способов выманивания денег у людей. Например, стремясь заработать на топливе, компании по аренде автомобилей оставляют включенным спортивный режим на своих автомобилях. Если это возможно на транспортном средстве, компании по аренде автомобилей намеренно устанавливают его по умолчанию. Поэтому лучше сразу поставить режим эко, что снизит расход топлива.

Кроме того, убедитесь, что вы возвращаете автомобиль с тем же количеством топлива, с которым вы его взяли. Вы платите за заправку не среднюю цену топлива, которая указана на заправках, а цену конторы проката с довольно высокой наценкой. Компания по аренде автомобилей также взимает плату за заправку.

Вышеуказанные случаи являются лишь частью недобросовестных действий компаний по аренде автомобилей на практике.