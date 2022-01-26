Чехия поставит в Украину 4 000 снарядов для гаубиц калибра 152 мм

Правительство Чешской республики передаст Украине артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм.

Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Twitter Министерства обороны страны.

«Подарок Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. Это будет осуществлено через соглашение о дарении, которое было частью утвержденного предложения», — говорится в сообщении.

Подарок Чехии будет включать 4006 единиц 152-мм артиллерийских боеприпасов на сумму около 36,6 млн. чешских крон.

«Мы страна, которая имеет свой опыт военной оккупации, и поэтому мы не готовы просто так наблюдать за чем-то подобным. Даже в ситуации, когда это напрямую не касается Чехии. Но это касается нас косвенно, нашей безопасности это угрожает», — заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала в Палате депутатов во вторник в связи с угрозой российской агрессии против Украины.