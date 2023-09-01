На обмін дрібних монет та банкнот старих зразків залишився місяць

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Обміняти дрібні монети та банкноти гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу, можна до 30 вересня 2023 року. Після цього вони вже не обмінюватимуться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

На обмін дрібних монет та банкнот старих зразків залишився місяць: як це зробити

Як зазначається в повідомленні, йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Куди звертатися

До Національного банку України:

  • Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

До уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати.

Вилучення банкнот та монет з обігу

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу.

Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

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