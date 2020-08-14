Гид покупателя: выбор современных радиаторов отопления

После летнего сезона внимание сразу переключается на зиму — сезон, в котором становится намного проще понять, почему современные радиаторы отопления необходимы для современного жилища. В более холодные последние месяцы года система отопления будет играть важную роль в поддержании тепла и уюта в помещении. А в случае современного радиатора хозяин жилища сможет добавить выразительный стиль любому помещению.

Как отмечают эксперты компании PALADII, которая производит современные дизайнерские радиаторы и дверную фурнитуру, установка такого оборудования абсолютно необходимое решение для отопления и обогрева современного дома.

Эксперты компании рассказали о многих преимуществах, связанных с установкой современных радиаторов, а также о том, какой вариант лучше выбрать для конкретных комнат.

Важность радиаторов для декора дома

При выборе дизайна домашнего интерьера, жизненно важно учитывать, какой тип светильников будет освещать пространство, чтобы освещение усиливало восприятие декора в соответствии с задумкой хозяина жилища. Дизайнерские радиаторы могут играть чрезвычайно важную роль в воплощении этих решений, учитывая чувство эстетической привлекательности, присущее большинству современных конструкций в качестве стандарта.

С широким спектром стилей, которые в настоящее время существуют на рынке, наверняка можно найти вариант, хорошо подходящий для существующего декора. Тем не менее многие домовладельцы в настоящее время рассматривают внешний вид современных радиаторов прежде всего при определении того, хорошо ли они подходят для дома. Белые дизайнерские радиаторы, а также другие, включающие сплошные однотонные цвета, такие как черный, наверняка подойдут практически для любой области, в то время как хромированные и антрацитовые радиаторы, несомненно, привнесут технологический штрих.

И хотя разумно просто учитывать внешний вид на ранних стадиях процесса покупки, есть ряд других факторов, о которых также необходимо подумать при выборе современного радиатора.

Какое помещение, и размеры его в частности, будут играть большую роль в определении того, какую тепловую мощность вашему радиатору нужно будет проектировать. Очевидно, что чем больше комната, тем больше требуемая мощность, так что эксперты советуют проконсультироваться со специалистами, прежде чем делать покупку.

Выбор материала радиатора

При покупке радиаторов отопления, необходимо будет выбрать один из материалов для радиаторов, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами.

Конструкции из алюминия и нержавеющей стали являются одними из самых популярных современных радиаторов, оба из которых обеспечивают превосходную теплопроводность, так что они могут очень быстро нагреваться и охлаждаться. Эти свойства, часто заложенные в стильные и легкие тонкие конструкции, делают радиаторы такого типа идеальным вариантом для помещений, которые необходимо практически мгновенно обогреть, таких, как гостиная или комната отдыха. Они также дешевле в эксплуатации, чем их аналоги.

Напротив, чугунные радиаторы будут дольше нагреваться и охлаждаться, но они, как правило, излучают меньший уровень постепенного тепла, который будет сохраняться в выбранном вами помещении в течение более длительного периода времени. Поэтому они лучше подходят для помещений, в которых люди проводят меньше времени таких как спальня.

Горизонтальный или вертикальный?

Еще одна дилемма, с которой вы столкнетесь при покупке современного радиатора, это выбор между горизонтальным и вертикальным дизайном, и, как и следовало ожидать, существуют значительные плюсы и минусы в отношении каждого стиля.

Горизонтальные радиаторы могут похвастаться особенно изящными линиями и, безусловно, могут заявить о себе в любом помещении, но, возможно, лучше всего подходят для расслабленного, сдержанного интерьера. Для универсального выбора, который хорошо впишется как в современную, так и в традиционную обстановку, идеально подойдет горизонтальный радиатор с закругленными краями.

Вертикальные дизайнерские радиаторы и полотенцесушители, по понятным причинам, также пользуются большой популярностью, причем эти дизайнерские решения чаще всего встречаются в ванных комнатах или на кухнях, а в некоторых случаях и в жилых помещениях, где это позволяет сделать планировка. Вертикальные бытовые радиаторы идеально подходят для помещений с ограниченным пространством стен; их можно легко разместить даже в тесных помещениях, и они усиливают ощущение как пространства, так и стиля. В конечном счете, выбор этого типа радиаторов будет продиктован размерами и планировкой выбранной комнаты, но многие просто предпочтут вертикальные современные радиаторы.