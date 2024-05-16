«Денацифікація» в дії: на Бєлгородщині «кадирівець» розстріляв трьох «соратників» і втік зі зброєю

30-річний “кадировець” вирішив трохи спростити роботу для ЗСУ і ліквідував трьох окупантів ще до того, як їх відправили на фронт.

У Бєлгородській області РФ російський військовий Заурбек Ахтаєв розстріляв трьох товаришів по службі і втік зі зброєю в руках.

Про це свідчить оголошення про розшук в російських Telegram-каналах, на які звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

У районі селища Червона Яруга 30-річний “кадировець” щось не поділив зі своїми товаришами по зброї і розстріл 3-х окупантів, а потім зник у невідомому напрямку, прихопивши із собою зброю.

“Герой “СВО” Заурбек Ахтаєв розстріляв у Бєлгородській області трьох товаришів по службі. Нарешті справжня денацифікація”, – зазначив Казанський. // ТСН