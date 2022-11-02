СБУ закінчила розслідувати справу «крота» фсб, який знаходився у Харківському управлінні Служби безпеки

Служба безпеки України завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього співробітника координаційного штабу Управління СБУ у Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.

Зловмисник погодився на співпрацю зі спецслужбами рф в обмін на обіцянку гарантій безпеки для нього та його родини у разі окупації регіону.

У межах очищення власних лав контррозвідники СБУ викрили «крота» та зібрали беззаперечні докази, які дозволяють висунути йому звинувачення за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Доведено, що чоловіка завербували на початку повномасштабного вторгнення рф.

Посада в координаційному штабі обласного управління СБУ дозволяла йому таємно збирати та передавати представнику головного управління генерального штабу зс рф розвіддані про дислокацію і переміщення військової техніки та особового складу Сил оборони України, а також про плани та діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

Цю інформацію окупанти використовували, щоб уникати ударів ЗСУ і планувати диверсії та масовані артилерійські і прицільні ракетні обстріли стратегічних об’єктів міста та оборонних позицій.

Завдяки ефективним та злагодженим діям української спецслужби його протиправну діяльність вдалося задокументувати.

Зрадника затримали під час збору ним даних для підготовки ракетного удару по адміністративній будівлі управління СБУ в Харківській області.

Викриття «крота» здійснювали співробітники Департаменту контррозвідки СБУ спільно з Управлінням внутрішньої безпеки та Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.