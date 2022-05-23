Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Рівненському районі: травмовані двоє дітей, а водій — втік
Повідомлення про автопригоду при в’їзді в селі Сапожин, колишнього Корецького району надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 23 травня, близько 13:40.
Попередньо слідчо-оперативна група ВП № 7 (м. Корець) Рівненського РУП встановила, що водій автомобіля «Opel» не впорався з керуванням внаслідок чого з’їхав в кювет. Після вчиненої автопригоди, залишивши в автомобілі двох травмованих малолітніх дітей, зник з місця події.
Наразі відомо, що за кермом автомобіля ймовірно перебував 37-річний місцевий житель, який є власником транспортного засобу. Поліцейські проводять розшукові заходи з метою встановлення його місця перебування.
Двох хлопчиків — трьох та семи років, жителів села Сапожин, госпіталізували у Корецьку міську лікарню із підозрою на політравму.
Наразі поліцейські працюють на місці події, встановлюють усі обставини ДТП, зокрема й з’ясовують батьків потерпілих та яким чином вони опинилися у даному авто.
Відділ комунікації поліції Рівненської областіTweet