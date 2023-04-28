США встанолюють в Україні мережу датчиків які можуть виявити сплеск радіації від ядерної зброї або “брудної бомби”, а також визначити джерело атаки

Сполучені Штати Америки встановлюють в Україні сенсори, які можуть виявляти вибухи радіації від ядерної зброї або брудної бомби та підтверджувати особу нападника. Частково це робиться з метою забезпечення можливості перевірити радіоактивний слід та відповідальність Москви в разі вибуху радіоактивної зброї в Україні. Про це йдеться в повідомленні The New York Times.

З моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну 14 місяців тому, експерти хвилюються про те, чи використає російський диктатор Путін ядерну зброю у бойових діях. Підготовка, яка була згадана в минулому місяці на слуханнях у Палаті представників США та детально описана Національною адміністрацією ядерної безпеки, федеральним відомством, що належить до Міністерства енергетики, здається найбільш вагомим доказом того, що Вашингтон приймає конкретні кроки для підготовки до найгіршого можливого розвитку подій у зв’язку зі вторгненням Росії в другу за величиною країну Європи.

Команда ядерної екстреної підтримки (NEST), таємна група ядерних експертів, якою керує служба безпеки, співпрацює з Україною для встановлення радіаційних сенсорів, підготовки персоналу, моніторингу даних та попередження про смертельну радіацію.

У заяві, наданій виданню “Нью-Йорк Таймс” у відповідь на запит журналіста, відомство заявило, що мережа атомних сенсорів розгортається “по всьому регіону” і матиме здатність “характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху”. Крім того, воно заявило, що розгорнуті сенсори будуть позбавляти Росію “будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні без можливості приписати це комусь іншому”.

Ця заява стосується можливості розуміння ситуації під час ядерної війни та того, як Сполучені Штати можуть використати нову систему для прориву через цю невизначеність. У одному з сценаріїв Вашингтон може використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість помилкової ідентифікації нападника, який спровокував ядерний вибух. На перший погляд, це може здатися незначною деталлю, оскільки грибоподібна хмара має яскраво виражену характеристику. Але якщо зброя була доставлена вантажівкою, танком або човном, а не очевидною ракетою з прогнозованою траєкторією польоту, встановлення її походження може бути майже неможливим завданням. Под колпаком у «Пяти глаз». Военный эксперт о тактическом ядерном оружии Кремля и как НАТО может не допустить его применения Експерти з ядерної безпеки стверджують, що публічне обговорення такого оборонного плану може злякати Москву, показуючи їй, що Вашингтон може розкрити те, що називається провокаційною операцією під чужим прапором. Наприклад, Росія може збрехати, що Україна спровокувала ядерний вибух на полі бою, щоб залучити Захід до більшої військової допомоги. Але в теорії, з мережею сенсорів, Вашингтон зміг би посилатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб розкрити, що насправді нападником була Москва. Что будет, если Путин решится применить ядерное оружие: «От России отвернутся все»