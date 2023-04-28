США встанолюють в Україні мережу датчиків які можуть виявити сплеск радіації від ядерної зброї або “брудної бомби”, а також визначити джерело атаки
Сполучені Штати Америки встановлюють в Україні сенсори, які можуть виявляти вибухи радіації від ядерної зброї або брудної бомби та підтверджувати особу нападника. Частково це робиться з метою забезпечення можливості перевірити радіоактивний слід та відповідальність Москви в разі вибуху радіоактивної зброї в Україні. Про це йдеться в повідомленні The New York Times.
З моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну 14 місяців тому, експерти хвилюються про те, чи використає російський диктатор Путін ядерну зброю у бойових діях. Підготовка, яка була згадана в минулому місяці на слуханнях у Палаті представників США та детально описана Національною адміністрацією ядерної безпеки, федеральним відомством, що належить до Міністерства енергетики, здається найбільш вагомим доказом того, що Вашингтон приймає конкретні кроки для підготовки до найгіршого можливого розвитку подій у зв’язку зі вторгненням Росії в другу за величиною країну Європи.
Команда ядерної екстреної підтримки (NEST), таємна група ядерних експертів, якою керує служба безпеки, співпрацює з Україною для встановлення радіаційних сенсорів, підготовки персоналу, моніторингу даних та попередження про смертельну радіацію.
У заяві, наданій виданню “Нью-Йорк Таймс” у відповідь на запит журналіста, відомство заявило, що мережа атомних сенсорів розгортається “по всьому регіону” і матиме здатність “характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху”. Крім того, воно заявило, що розгорнуті сенсори будуть позбавляти Росію “будь-якої можливості використовувати ядерну зброю в Україні без можливості приписати це комусь іншому”.
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Ця заява стосується можливості розуміння ситуації під час ядерної війни та того, як Сполучені Штати можуть використати нову систему для прориву через цю невизначеність.
У одному з сценаріїв Вашингтон може використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість помилкової ідентифікації нападника, який спровокував ядерний вибух. На перший погляд, це може здатися незначною деталлю, оскільки грибоподібна хмара має яскраво виражену характеристику. Але якщо зброя була доставлена вантажівкою, танком або човном, а не очевидною ракетою з прогнозованою траєкторією польоту, встановлення її походження може бути майже неможливим завданням.
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Експерти з ядерної безпеки стверджують, що публічне обговорення такого оборонного плану може злякати Москву, показуючи їй, що Вашингтон може розкрити те, що називається провокаційною операцією під чужим прапором.
Наприклад, Росія може збрехати, що Україна спровокувала ядерний вибух на полі бою, щоб залучити Захід до більшої військової допомоги. Але в теорії, з мережею сенсорів, Вашингтон зміг би посилатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб розкрити, що насправді нападником була Москва.
Наукові дослідження щодо ядерної атрибуції отримали швидкий розвиток у Сполучених Штатах після терористичних атак 11 вересня 2001 року, коли виникло питання про внутрішні ядерні терористичні акти. Хоча деякі аспекти цієї науки є секретними, її загальні принципи відомі.
У заяві Національного управління з ядерної безпеки йдеться про те, що в разі виникнення в Україні ядерної НС аналіз того, що сталося, буде швидко надано американським держорганам для ухвалення рішень щодо захисту населення. Фахівці, на яких посилається NYT, припускають, що ця система може бути випробувана найближчими тижнями, коли Україна почне контрнаступ.
Після повномасштабного вторгнення в Україну російські офіційні особи різного штибу стали лякати Україну та й увесь світ ядерною зброєю. Сам російський диктатор Володимир Путін теж неодноразово натякав на це.
Через три дні після початку повномасштабної війни, 27 лютого 2022 року, Путін наказав привести в особливий режим бойового чергування сили стримування, до яких входять і стратегічні ядерні сили. У лютому Financial Time із посиланням на близькі до Кремля джерела писала, що Путін обміркував можливість застосування ядерної зброї в Україні і відмовився від цієї ідеї. За даними газети, він дійшов висновку, що навіть обмежений удар не принесе Росії жодної користі.
В жовтні 2022 року міністр оборони Сергій Шойгу дзвонив колегам зі США, Великої Британії, Франції та Туреччини. Він сказав їм, що Україна готується до провокації з використанням “брудної бомби” – найпростішого різновиду ядерної зброї. Влада західних країн у відповідь звинуватила Росію в спробі ескалації війни під хибним приводом.
Але західні експерти стурбовані тим, що невдачі Росії на полі бою роблять російського фюрера більш залежним від його ядерного арсеналу, і вони стурбовані тим, що нові невдачі можуть збільшити його готовність натиснути на ядерну кнопку.
Едвін Лайман, експерт з атомної енергетики “Союзу зацікавлених вчених”, який уважно стежив за війною в Україні, сказав, що федеральний чиновник розповів йому про можливий сценарій загрози реакторам на захопленій російськими загарбниками ЗАЕС. У ньому йдеться про те, що Росія, якщо вона зазнає принизливої поразки та втече з України, може у відповідь обстріляти реактор або його сховища відпрацьованого палива, щоб викинути високу радіоактивність у навколишнє середовище.
«Це одна з найбільших небезпек», — каже доктор Лайман. «Якби вони хотіли зробити якомога більшу частину сільської місцевості Херсонщини непридатною для життя, ці реактори могли б стати мішенями».
Міністерство енергетики та агентство безпеки США кажуть, що цього року витрачають приблизно 160 мільйонів доларів на запобіжні заходи щодо атомної безпеки в Україні, а на 2024 рік запитується така ж сума.