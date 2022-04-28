Окупанти обстріляли Шевченківський район Києва

Вибухи, які сьогодні пролунали на правому березі Києва, були ракетними ударами. Було два влучання по Шевченківському району столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

«Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється», — зазначив Кличко. Мер міста не уточнив, куди саме влучили ракети.