Заблоковано черговий канал незаконного переправлення осіб через кордон

Працівники ДБР спільно з прикордонниками перекрили сталий канал переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Затримано двох братів, які намагались незаконно втекти з України, щоб уникнути призову на військову службу.

Встановлено, що системне незаконне переправлення чоловіків організував громадянин сусідньої країни. Він отримував по 1,5 тис. доларів США з кожного, хто хотів виїхати з України.

Двоє його спільників відвезли затриманих чоловіків на декілька кілометрів від пункту пропуску «Серпневе-Бесерабяска» на Одещині, де вони й мали незаконно перетнути кордон. У Молдові їх вже чекали дві жінки, які за додаткову грошову винагороду переправили автомобіль втікачів через пункт пропуску.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 9 років.

Наразі слідство встановлює в всі інші можливі факти переправлення групою через кордон українських військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що з початку агресії Росії проти України ДБР спільно з поліцією та прикордонниками вже завадили виїхати за кордон понад 1200 особам — чоловікам призовного віку.

Системна робота по виявленню нових каналів переправлення триває.

ДБР