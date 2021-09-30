На Донеччині військові зупинили автомобіль з арсеналом зброї

Вони виявили стрілецьку зброю, РПГ і кулемети.

Про це повідомляє пресслужба Нацгварії України.

Військовослужбовці зупинили “Волгу” на блокпосту поблизу Волновахи.

Під час огляду у багажнику “Волги” гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, 4 одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм.

За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в’язниці.

Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції. // Діло