За домашню тиранію жителю Коростишева загрожує позбавлення волі

Коростишівські правоохоронці закінчили досудове розслідування вчинення жителем міста домашнього насильства відносно матері. За це 35-річному чоловікові може загрожувати ув’язнення.

За допомогою поліцейських через тиранію дорослого сина 56-річна містянка зверталась уже не вперше.

За словами жінки, її 35-річний син не мав стабільного заробітку і зловживав спиртним. У хмільному стані він часто провокував конфлікти з членами родини та чинив психологічний тиск на матір, яка проживає в одному з ним домоволодінні. Жінка спочатку намагалася достукатися до здорового глузду сина самостійно, проте, коли зрозуміла, що її зусилля марні, звернулася за допомогою до правоохоронців.

Упродовж тривалого часу дільничні офіцери поліції працювали з родиною. Неодноразово правоохоронці складали відносно кривдника адміністративні протоколи за вчинення домашнього насильства та виносили йому приписи із забороною контактувати з матір’ю на встановлений період часу. До вирішення кризової ситуації у родині поліцейські залучали і спеціалістів соціальних служб. Проте превенція не принесла бажаного результату і чоловік знову взявся за своє.

Відтак правоохоронці відкрили кримінальне провадження і невдовзі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних процесуальних дій досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт відносно кривдника нині скеровано до суду.

Відповідно до кримінального законодавства України за такі діяння чоловікові загрожує покарання від штрафу до двох років позбавлення волі.

Житомирське районне управління поліції