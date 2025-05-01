На Дніпропетровщині чоловік убив матір і залив тіло бетоном у свердловині

Між жінкою та її 58-річним сином стався конфлікт, під час якого чоловік задушив матір. З метою приховати злочин, він помістив її тіло до свердловини та залив бетонною сумішшю.

29 квітня до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що її літня сусідка декілька днів не виходить на зв’язок.

Під час огляду території біля будинку зниклої, поліцейські виявили ознаки свіжих земельних робіт поруч зі свердловиною. До пошуків було залучено кінологів Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарєс». У результаті обстеження, на дні свердловини, під шаром бетону було знайдено тіло пенсіонерки.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції