В «массажном» борделе в Николаеве клиентов снимали камеры (фото, видео)

«Гостей» обслуживали посменно шестеро «массажисток», которые за свои услуги брали от 700 до 3500 тысяч гривень.

В Николаеве полиция разоблачила бордель — «студию массажа», предоставляющую секс-услуги за деньги.

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как установили правоохранители, для работы заведения злоумышленники специально арендовали помещение с отдельными комнатами, где посменно работали женщины под присмотром администратора. Час услуг стоил от 700 до 3500 гривень.

Клиентов находили с помощью рекламы в интернете, собственного веб-сайта и визиток.

Во время обыска полицейские изъяли банковский терминал для расчетов, черновые записи, документы, в том числе прайс на услуги и записи о посетителях, а также печать заведения, мобильные телефоны, сим-карты, планшет, подарочные сертификаты и график работы женщин.

Кроме того, в салоне оказались камеры видеонаблюдения, с помощью которых среди прочего тайно наблюдали за клиентами.

Следователи начали производство по ч. 3 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество» Уголовного кодекса Украины. Виновным грозит до 7 лет тюрьмы.

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Сейчас полицейские устанавливают других фигурантов преступного бизнеса, следствие продолжается. // УНИАН