Вечером в Николаеве неизвестный трижды ударил мужчину ножом в спину

Вечером в четверг, 4 февраля, на ул. Одесское шоссе в Николаеве неизвестный трижды ранил ножом в спину прохожего.

Житель Варваровки около 22.00 возвращался домой. Возле дома № 82 к нему сзади подошел неизвестный и нанес несколько ударов ножом в спину и в бок, после чего скрылся.

Пострадавшего с мест происшествия увезла «скорая». Он успел рассказать полицейским, что нападавшему на вид было около 20 лет, он был одет в черную куртку и черную шапку. Причины нападения пострадавшему не известны — нападавший у него ничего не забрал.

Патрульные совместно с работниками Николаевского райотдела полиции приступили к поиску злоумышленника. // Новости-N