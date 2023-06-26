Експосадовицю Одеської митниці виправдали від хабара

Южний міський суд Одеської області визнав колишню співробітницю Одеської митниці невинуватою у вимаганні і одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 14 червня.

За версією обвинувачення, заступниця начальника відділу митного оформлення №1 митного поста «Південний» Одеської митниці ДФС отримала 600 доларів хабара за безперешкодне оформлення вантажу (сантехніки). А без сплати грошей пообіцяла, що митне офрмлення буде тривалим.

У вересні 2018-го жінка нібито одержала 600 доларів у приміщенні кафе і була затримана, а з її гаманця вилучені мічені гроші.

У суді тепер уже колишня чиновниця вину не визнала. Розповіла, що заявник у неї консультувався з приводу експорту зерна, а потім повідомив, що його знайомий має проблеми з оформленням вантажу. У його присутності вона дзвонила і запитувала спірвобітників про проблемний товар. Жінка наполягала, що співрозмовник нічого їй не пропонував, не передавав ні папок, ні документів, ні грошей. Але після зустрічі її на виході з кафе затримали люди в масках, забрали телефон, сумку та відвели її на вулицю, під навіс, посадивши за столик. Було багато людей десь із 10 осіб, слідчий кричав на її співозмовника (він же заявник — ред.). Поки вони чекали на адвоката сумки при обвинуваченій не було, вона бачила її то на столі, то на землі в кущах, а потім знову на столі. Відеофіксація декілька разів переривалась. Потім з сумки висипали її речі, серед яких були 600 доларів США, які, як ствеорджєу обвинувачена, їй не належать, та їй не передавались. Вона вважає, що це провокація злочину, тому що звідки взялись ці 600 доларів США не зрозуміло.

Заявник у судове засідання не зʼявився і допитаний не був.

Єдиним свідком був співробітник митниці. Він розповів, що затягування із розглядом декларації на товар зумовлено діями декларанта, який подав декларацію з помилками та надав товар для догляду аж через 5 годин. Йому відомо, що декларант потім відкликав декларацію та подав нову. Свідок запевнив, що при оформленні декларації обвинувачена йому не надавала ніяких вказівок. Хоча цікавилась оформленням декларацій і по даному вантажу, так як це входить до її службових обов`язків.

Передані кошти були помічені препаратом «світлячок», який при освітленні його ультрафіолетовою лампою випромінює салатовим кольором.

Однак на змивах із рук обвинуваченої барвнику не виявили. Це послужило одним із аргументів того, що жінка неправомірну вигоду не отримувала.

Під час судового розгляду як доказ не був наданий витяг з ЄРДР про внесення відомостей про злочин, лише копія витягу. Суд вирішив, що досудове розслідування було розпочато з порушенням процедури. Про те, що кримінальне провадження розпочато на підставі заяви громадянина у витягу не зазначено.

Матеріали щодо реєстрації кримінального провадження містять суперечливу інформацію щодо розміру неправомірної вигоди та інших обставин скоєння злочину. У копії витягу з ЄРДР зазначено, що на момент реєстрації кримінального провадження обвинувачена не тільки вимагала, а й уже отримала 600 доларів хабара.

Суд вважає, що це нагадує фразу «застереження за Фрейдом». «Ця фраза, що навіки осіла в поп-психології та означає випадкову щирість, висловлену не навмисно, без попереднього обмірковування. Вважається, що подібні застереження це гра підсвідомості, яка пускає сигнали про справжній стан речей», — написано у вироку.

Суд вважає, що докази свідчать про провокацію.

Ініціатором усіх зустрічей був заявник, який діяв під контролем працівників поліції. Протилежних фактів стороною обвинувачення надано не було.

У жодній розмові не зафіксовано, що обвинувачена хоча б раз висловлювала прохання надати неправомірну вигоду.

Ніяких доказів, що посадовиця може вплинути на результат митного оформлення вантажу, скороти термін митного оформлення вантажу та не створювати штучні перешкоди при оформленні вантажу під час його митного оформлення на митну територію України стороною обвинувачення суду не надано. Можливість будь-якого впливу обвинуваченої на результати митного оформлення товару не доведена.

Протоколи про результати НСРД не відображають весь перебіг процесуальної дії, а лише отримані результати. Це є підставою для визнання протоколів НСРД недопустимими доказами.

У матеріалах справи також не було документів на підтвердження повноважень прокурора під час процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні, а саме постанови про призначення групи прокурорів і постанови про зміну групи прокурорів від 13.09.2018, які згідно із реєстром матеріалів досудового розслідування, виносились.

Це обумовлює недопустимість доказів як таких, що зібрані під наглядом і процесуальним керівництвом прокурора, який не мав на те законних повноважень

Жінку виправдали, оскільки не доведено, що в її діях є склад кримінального правопорушення. За ч.3 ст.368 КК їй загрожувало від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.