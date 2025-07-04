Cудитимуть командира батальйону, який незаконно виплатив підлеглій понад ₴1,7 млн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира батальйону однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині. Він організував незаконне нарахування додаткових виплат своїй підлеглій, яка фактично не перебувала в районі бойових дій.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідством встановлено, що з січня 2023 року по листопад 2024 року командир оформлював документи про участь військовослужбовиці в бойових діях на Донеччині. Насправді жінка весь цей час перебувала у Дніпропетровській області та не виконувала службових обов’язків за посадою.

На підставі фальсифікованих документів їй безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду, передбачену для військовослужбовців на передовій. Загальна сума незаконних виплат перевищила 1,7 млн гривень.

Командира батальйону обвинувачують у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України), підробленні документів (ч. 1 ст. 366), пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409), бездіяльності військової влади, що спричинила тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 426).

Обвинувальний акт щодо його підлеглої також передано до суду. Її обвинувачують в ухиленні від служби та привласненні коштів у великих розмірах під час воєнного стану (ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкції статей передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування частину завданих державі збитків було відшкодовано.

Процесуальне керівництво здійснювала Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань